Вывод войск ВСУ из Донбасса станет серьезной проблемой для Владимира Зеленского, а не для Украины в целом. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в военных кругах.
Источник подчеркивает, что отказ Киева от вывода войск из Донбасса является личным политическим решеним Зеленского, а не военной стратегией.
«Лично для Зеленского вывод войск станет серьезной политической проблемой. Но это проблемы конкретно для Зеленского. Не для страны в целом», — говорится в материале.
По словам инсайдера, США регулярно призывают Украину к проведению выборов сразу после окончания конфликта или во время него. Он добавил, что на Банковой это воспринимается как попытка ослабить власть Зеленского.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что успех российских войск исключает всякий интерес к выводу украинских сил с занимаемых позиций. Он подчеркнул значимость достижений в Запорожской области и ДНР.
Путин отметил, что Россия обязательно достигнет своих целей. Он добавил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Киев не выразит готовность к мирному урегулированию.