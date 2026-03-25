Помогаем развить полезные проекты

Наша основная задача — создавать условия для развития бизнеса и поддерживать высокотехнологичных специалистов на всех этапах. В АНО «Развитие человеческого капитала» работает целая экосистема проектов, которые поддерживают молодых людей при запуске технологических стартапов и выстраивании карьеры в высокотехнологичных компаниях.

Участие во всех проектах бесплатное.

Например, фестиваль молодежного предпринимательства «СтудФест» — это площадка для молодых людей, где они могут за один день узнать обо всех возможностях поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве. Мы каждый год собираем студентов, представителей науки, города и бизнеса. Программа насыщенная: научные дебаты, интеллектуальные игры, воркшопы и выступления известных предпринимателей. Наша цель — вдохновить молодых людей на создание собственного бизнеса с применением современных технологий. К примеру, в 2025 году студент Московского Политеха Максим Богуш представил на «СтудФесте» свой проект — принтер, который печатает детали из жидкого полимера, он способен печатать изделия в четыре раза тоньше человеческого волоса. Мы пригласили его в «Академию инноваторов». И вот уже там Максим разработал предсерийную версию принтера.

Всех, у кого есть идея для бизнеса в сфере высоких технологий, мы приглашаем к нам в стартап-экосистему «Академия инноваторов». В проекте можно принять участие начиная с 14 лет. Заявки принимаются со всего мира. Если у вас есть идея стартапа или перспективная разработка, то мы ждем вас. Прием заявок идет до 26 мая.

Еще один наш проект — премия мэра столицы «Новатор Москвы», куда подают проекты молодые ученые и разработчики. Конкурс позволяет поддержать талантливых людей, разработки которых могут стать основой для новых производств и технологий. Победители получают не только денежные призы, но и доступ к городским и корпоративным заказчикам. Вот интересный пример: в 2025 году финалистом премии стал Сергей Садовский, он создал проект «КардиоКАРТА». Это портативный ЭКГ-аппарат. С помощью этой разработки люди могут сделать электрокардиограмму самостоятельно и отправить отчет в ЕМИАС. А уже на приеме врач на основании этих исследований ставит или уточняет диагноз пациента. Прием заявок на премию идет до 5 мая.

Работа с талантливой молодежью — это драйвер экономики Москвы: чем раньше ребята попробуют себя в предпринимательстве или начнут строить карьеру в высоких технологиях, тем быстрее город получит новые продукты.