Помогаем развить полезные проекты

Еще один наш проект — премия мэра столицы «Новатор Москвы», куда подают проекты молодые ученые и разработчики. Конкурс позволяет поддержать талантливых людей, разработки которых могут стать основой для новых производств и технологий. Победители получают не только денежные призы, но и доступ к городским и корпоративным заказчикам. Вот интересный пример: в 2025 году финалистом премии стал Сергей Садовский, он создал проект «КардиоКАРТА». Это портативный ЭКГ-аппарат. С помощью этой разработки люди могут сделать электрокардиограмму самостоятельно и отправить отчет в ЕМИАС. А уже на приеме врач на основании этих исследований ставит или уточняет диагноз пациента. Прием заявок на премию идет до 5 мая.