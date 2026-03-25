Ким Чен Ын выразил благодарность Путину за поздравление с переизбранием: «Вы — первый»

Ким Чен Ын выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за теплые и искренние поздравления по случаю его переизбрания на пост председателя Государственного совета КНДР. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«…Вы первым направили теплые и искренние поздравления с тем, что я снова принял тяжелую обязанность в качестве председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в сообщении.
Накануне лидер Северной Кореи сделал заявление о Южной Корее. Ким Чен Ын официально объявил ее враждебным государством. Он также пообещал игнорировать республику самыми ясными словами и действиями.
Как стало известно ранее, Ким Чен Ын лично проконтролировал изготовление монумента в честь подвигов военных КНДР в Курской области. Глава республики заверил, что работа выполняется в полном соответствии с намерением ЦК партии построить Мемориальный музей боевых подвигов.