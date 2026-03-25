Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полёты ввели в аэропортах Ярославля, Пскова и Пулково

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пулково, Ярославля и Пскова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Также ограничения затронули работу аэропорта Шереметьево. Там приём и отправка рейсов осуществляются по согласованию с профильными службами. В Росавиации уточнили, что ограничения носят временный характер. Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейсов через онлайн-табло и официальные сервисы.

Ранее российские системы ПВО за короткий промежуток времени перехватили значительное количество беспилотников. За три часа уничтожили 139 дронов самолётного типа. БПЛА сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской и Ленинградской областями. Беспилотники ликвидировали также над территориями Московского региона и Республики Крым.

