Россиян ждут самые короткие майские праздники за восемь лет

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Майские праздники в 2026 году из-за длинных новогодних каникул будут самыми короткими за последние восемь лет. Об этом ТАСС сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).
«В 2026 году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет», — сказала депутат, подчеркнув, что «это не случайность, а результат того, как в целом формируется производственный календарь». «Новогодние праздники в 2026 году продлились рекордно долго — 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это и повлияло на длину праздников в мае», — отметила Стенякина.
Она напомнила, что 1 и 9 мая зафиксированы как праздничные дни, в остальном все зависит от системы переноса выходных. Стенякина также отметила, что следующие после мая длинные выходные ждут россиян в июне и продлятся с 12 по 14 число.
В 2026 году нерабочими днями на майские праздники будут 1−3 мая (пятница — воскресенье) и 9−11 мая (суббота — понедельник), в общей сложности — 6 дней.
В 2022, 2024 и 2025 годах праздники в мае длились суммарно по 8 дней (4 дня первые майские и 4 дня вторые). В 2023 году — 7 дней (3 дня и 4 дня соответственно). В 2020—2021 годах между майскими праздниками были нерабочие дни из-за ковида, в 2019 году майские праздники продлились суммарно 9 дней, а в 2018 году россияне отдыхали 4 дня на первые майские праздники и лишь 1 день в День Победы.
Баланс труда и отдыха.
Всего Трудовом кодексе РФ закреплено 14 праздничных дней в течение года, а если они выпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным.
Общее количество рабочих дней в 2026 году составит 247, выходных и праздничных — 118. Такое же соотношение было и в 2025 году.
Новогодние праздники в 2026 году оказались самыми длинными за многие годы. Как ранее сообщал ТАСС, следующие 12-дневные новогодние каникулы могут быть в 2032 году. В свою очередь, на Новый год — 2027 россиян может ждать 11 нерабочих дней подряд. Окончательное решение принимается правительством РФ при утверждении производственного календаря на каждый следующий год.