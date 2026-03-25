NRK: Шедшее из Мурманска в Колумбию судно запросило помощь в Норвежском море

Грузовое судно LMZ Pluto под флагом Маршалловых островов, которое шло из Мурманска в Санта-Марту (Колумбия), запросило помощь в Норвежском море. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил общественный вещатель Норвегии NRK.
— Судно отправило сигнал бедствия. Мы ведем с ним диалог. Капитан запросил эвакуацию. Ранее передали, что у судна были проблемы с поломкой двигателя и силовой установкой. Погода довольно плохая, — рассказал порталу представитель Норвежской береговой администрации Анья Баккен.
Уточняется, что на помощь морякам отправили два вертолета, которые забрали весь экипаж из 23 человек. Спасательная операция прошла успешно и в результате никто не пострадал.
