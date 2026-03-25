Врач рассказал, чем грозит отказ от завтрака

РИА Новости: отказ от завтрака ведет к образованию камней в желчном пузыре.

МАХАЧКАЛА, 25 мар — РИА Новости. Частый пропуск приемов пищи, в том числе завтрака, может привести к образованию камней в желчном пузыре, рассказал РИА Новости врач-терапевт, гастроэнтеролог, нутрициолог, член Российской гастроэнтерологической ассоциации Магомедтагир Ибрагимов.

«Завтракать обаятельно нужно, я это подтверждаю. Что будет, если длительное время пропускать завтраки? Лица, которые пропускают завтрак, обед или ужин и едят один-два раза в день, подвергаются высокому риску формирования желчекаменной болезни. Поэтому все-таки важно завтракать», — сказал врач.

По словам специалиста, завтрак также важен для того, чтобы утром организм мог получать из пищи необходимые для жизнедеятельности компоненты — жиры, белки, углеводы, витамины, клетчатку и так далее.

Желчнокаменная болезнь — это заболевание, которое характеризуется образованием камней в желчном пузыре или в желчных протоках. При формировании плотных камней появляется ноющая или острая боль, дискомфорт, ухудшается процесс переваривания пищи.