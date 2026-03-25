Врач рассказала, чем опасно переедание сыра

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Чрезмерное употребление сыра повышает нагрузку на сердце и сосуды, а также может стать причиной набора веса, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
«Твердые сорта в умеренных порциях могут быть полезны, но избыточное потребление повышает нагрузку на сердце и сосуды из-за насыщенных жиров и соли, а также может способствовать набору веса», — сказала Сластен.
При этом врач отметила, что в умеренных количествах сыр является источником белка, кальция и полезных жиров.