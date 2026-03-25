Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог предупредил о смертельной опасности ландышей

РИА Новости: сок и плоды ландыша могут привести к остановке сердца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сок и плоды ландыша при попадании в организм человека могут привести к остановке сердца из-за содержания в растении сердечных гликозидов, сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

По его словам, ландыши появляются в московском регионе к маю-июню.

«Известный ландыш майский является очень ядовитым и, более того, его используют в официальной медицине, потому что он содержит сердечные гликозиды. Употребление внутрь плодов или сока растения может привести к остановке сердца», — рассказал Филин.

Биолог предостерег от сбора в дикой природе.

«Если вы не знаете, что это за растение, лучше его не трогать. Милый букетик может, к сожалению, привести к очень большим проблемам со здоровьем», — добавил он.