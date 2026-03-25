Биолог предупредил о смертельной опасности ландышей

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сок и плоды ландыша при попадании в организм человека могут привести к остановке сердца из-за содержания в растении сердечных гликозидов, сообщил в беседе с РИА Новости кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.
По его словам, ландыши появляются в московском регионе к маю-июню.
«Известный ландыш майский является очень ядовитым и, более того, его используют в официальной медицине, потому что он содержит сердечные гликозиды. Употребление внутрь плодов или сока растения может привести к остановке сердца», — рассказал Филин.
Биолог предостерег от сбора в дикой природе.
«Если вы не знаете, что это за растение, лучше его не трогать. Милый букетик может, к сожалению, привести к очень большим проблемам со здоровьем», — добавил он.