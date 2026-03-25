В ГД внесли законопроект о защите от увольнения мужчин с беременными женами

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев внесли в думу законопроект, который запрещает увольнять мужчину во время беременности его жены. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. По действующему законодательству работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной, кроме случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. Инициативой предложено расширить указанные нормы на мужчин с беременными женами.
Кроме того, законопроект обязует работодателей автоматически продлевать срок срочного трудового договора мужчинам на период беременности их жен. При этом такие мужчины обязаны по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую беременность. В случае принятия закон вступит в силу после официального опубликования.
«Запрет на увольнение супругов беременных жен — еще одна инициатива в рамках моего пакета законопроектов для утверждения в России вовлеченного и ответственного отцовства», — пояснил ТАСС один из авторов инициативы Дмитрий Кузнецов.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев отметил, что во время ожидания ребенка ответственность за финансовое благополучие семьи несут оба родителя. «Мы предлагаем распространить эту гарантию и на мужчину, если его супруга беременна. Это позволит семье чувствовать стабильность, не бояться потерять доход и спокойно готовиться к рождению ребенка», — сказал Гусев.