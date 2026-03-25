В ГД предложили считать доходы для назначения пособий после уплаты налогов

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин считает, что соответствующий законопроект сделает систему назначения пособий более справедливой и увеличит число людей, имеющих право на получение социальной помощи.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесет на рассмотрение Думы законопроект, которым предлагается считать среднедушевой доход семей и одиноких граждан для назначения пособий после вычета всех налогов. Текст проекта закона есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить количество россиян, имеющих право на получение социальной помощи, и предоставить необходимую им поддержку, что особенно актуально в условиях растущей инфляции.

«Сейчас федеральное законодательство предусматривает, что доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета обязательных налогов и сборов. В результате возникает ситуация, когда на бумаге доход выше прожиточного минимума, а в реальности, после уплаты налогов, уже ниже. Из-за этого часть семей лишается поддержки, хотя объективно очень в ней нуждается», — отметил Афонин.

По словам парламентария, разработанный депутатами КПРФ проект позволит корректно оценивать реальное финансовое положение семей, сделает систему назначения пособий более справедливой и увеличит число людей, имеющих право на получение социальной помощи. «Это особенно важно в условиях нынешнего роста цен, когда даже небольшая разница в доходах может иметь существенное значение для семейного бюджета. Рассчитываем, что правительство поддержит наше предложение», — подчеркнул он.

Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше