В России запретили поднимать цены на яйца перед Пасхой: ФАС предупредила торговые сети

Федеральная антимонопольная служба России направила крупным торговым сетям предупреждение о недопустимости повышения цен на куриные яйца в преддверии Пасхи. Об этом сообщают «Известия».
«Внимание участников рынка было обращено на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником», — говорится в сообщении.
В ФАС отметили, что в случае выявления признаков недобросовестной практики будут приняты меры. Если поставщики снизят отпускные цены, ведомство рекомендует торговым сетям передавать это снижение конечным потребителям.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году в России цены на яйца выросли на 14%. Эксперт Анатолий Тихонов отметил, что подорожание связано с увеличением издержек. Также цены были подстегнуты вспышкой птичьего гриппа. Из-за этого одна из крупных фабрик в Центральной России временно приостановила отгрузки.