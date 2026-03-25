Северная Корея подтвердила непрерывную поддержку России: «Это наш выбор»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР всегда будет вместе с Россией. Это решение и непоколебимая воля Пхеньяна, передает ЦТАК.
«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и наша непоколебимая воля», — написал Ким Чен Ын в письме к российскому президенту Владимиру Путину.
Накануне российский глава поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Тогда Путин заверил, что дружественные связи России и КНДР продолжат развиваться. Кроме этого, в Москве высоко оценивают личный вклад Ким Чен Ына в укрепление союзнических отношений между двумя странами.
Реакция КНДР не заставила долго ждать. Позднее Ким Чен Ын поблагодарил российского президента за поздравление с переизбранием. Тогда северокорейский лидер заявил, что Путин первым направил теплые и искренние поздравления в связи с переизбранием.