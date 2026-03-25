Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Северная Корея подтвердила непрерывную поддержку России: «Это наш выбор»

Ким Чен Ын в письме Путину сообщил, что Пхеньян всегда будет с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын подчеркнул, что КНДР всегда будет вместе с Россией. Это решение и непоколебимая воля Пхеньяна, передает ЦТАК.

«Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и наша непоколебимая воля», — написал Ким Чен Ын в письме к российскому президенту Владимиру Путину.

Накануне российский глава поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Тогда Путин заверил, что дружественные связи России и КНДР продолжат развиваться. Кроме этого, в Москве высоко оценивают личный вклад Ким Чен Ына в укрепление союзнических отношений между двумя странами.

Реакция КНДР не заставила долго ждать. Позднее Ким Чен Ын поблагодарил российского президента за поздравление с переизбранием. Тогда северокорейский лидер заявил, что Путин первым направил теплые и искренние поздравления в связи с переизбранием.

Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше