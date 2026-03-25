Французский журналист Адриан Боке, включенный в санкционный список Евросоюза, в интервью РИА Новости рассказал о преследованиях на родине, которые, по его словам, начались после его репортажей из Бучи.
Он утверждает, что стал свидетелем событий, которые назвал инсценировкой, устроенной киевским режимом. По словам Боке, именно после его разоблачительных материалов, облетевших мировые СМИ, французские власти объявили его лжецом.
Журналист также сообщил, что ранее подвергался пыткам во Франции из-за своей работы в Донбассе, а его пожилые родители были выселены из дома под предлогом санкционных ограничений. Отвечая на вопрос о причинах включения в черный список, Боке подчеркнул, что находился в Буче на месте событий и лично видел, как, по его словам, тела выгружали из грузовиков, а также был очевидцем казней заключенных.
Комментируя ситуацию с правами журналистов, Боке заявил, что во Франции фактически отсутствует свобода слова. Он напомнил, что раньше изложение собственной позиции в соцсетях считалось свободой самовыражения, но теперь, по его словам, президент Эммануэль Макрон дал понять, что за высказывания, расходящиеся с официальной позицией правительства, можно быть привлеченным к суду по обвинению в дезинформации или оправдании преступлений.
