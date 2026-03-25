Компания OpenAI объявила о закрытии нейросети для генерации видео Sora

Американская компания OpenAI решила закрыть модель искусственного интеллекта (ИИ) Sora, предназначенную для генерации видеороликов, сообщили в пресс-службе организации.
«Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал с помощью Sora, делился ею и формировал вокруг неё сообщество: спасибо», — сказано на странице в социальной сети Х*.
В организации признают, что новость о закрытии нейросети может разочаровать пользователей. При этом компания пока не уточняет причины своего решения. В OpenAI пообещали раскрыть подробности в скором времени.
Напомним, модель Sora была представлена в феврале 2024 года. Нейросеть создавала видео на основе текстового запроса или неподвижного изображения. Кроме того, Sora генерировала недостающие кадры в уже имеющихся роликах или дополняла их.
В декабре агентство Reuters сообщило, что компания Walt Disney вложит $1 млрд в OpenAI и откроет с 2026 года доступ Sora и чат-бота ИИ ChatGPT к использованию своих культовых персонажей, в том числе Микки Мауса, Золушки и Муфасы.
