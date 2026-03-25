Россиянам рассказали, как получить 350 тысяч рублей от государства​

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне имеют возможность получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством, сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
«Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства», — сказал Гиринский.
Он пояснил, что социальный контракт выдается малоимущим гражданам и семьям, если их среднедушевой доход по не зависящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума в их регионе проживания. По словам эксперта, деньги по социальному контракту могут выделять на разный срок — обычно от трех месяцев до года, в зависимости от цели.
«Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения физического лица, при условии подтвержденной документально необходимости такого улучшения», — заключил эксперт.