«Не кофе единым»: Тренер дала три простых совета, как взбодриться без лишних стимуляторов

Если днём вас одолевает сонливость, не спешите пить кофе. Тренер-эксперт групповых программ сети фитнес клубов Pride Fitness Елена Сушкова в беседе с Life.ru дала три простых совета, которые помогают взбодриться и побороть сонливость.

Источник: Life.ru

«Зачастую такая реакция организма говорит о низкой активности, продолжительном сидячем положении, нехватке воды и воздуха», — отмечает эксперт.

Мини-зарядка.

Выполнение мини-зарядки поможет запустить кровообращение и повысить уровень энергии в организме. Растирания. Необходимо активно растереть ладони, а затем шею и уши — это простимулирует нервные окончания и поможет включиться в работу.

Потягивания. Требуется поднять руки вверх, приподняться на носки и потянуться как можно выше, задерживаясь в таком положении на 5−8 секунд. Можно повторить упражнение 5−10 раз.

Подъёмы со стула. Следует сделать 10−15 повторений в умеренно быстром темпе для разгона крови и энергии, снижения чувства усталости.

Водный баланс.

Недостаточное употребление воды может вызвать усталость и привести к снижению концентрации, поэтому поддержание водного баланса является одним из самых эффективных способов борьбы с сонливостью. Начните с привычки выпивать стакан воды каждый час.

Дыхательные практики и свежий воздух.

В течение дня полезно делать перерывы, проветривать помещения и выходить на улицу. Дополнительно можно внедрить в рутину дыхательные практики. Например, делать медленный глубокий вдох через нос, а затем резкий выдох через рот. Повторять 8−10 раз.

«Таким образом, сонливость и упадок сил в течение дня не всегда являются причиной усталости. Простые ежедневные привычки помогут естественным путём активизировать тело, взбодриться и поддержать концентрацию. Важно выполнять их регулярно», — резюмирует тренер.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.