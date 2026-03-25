Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В некоторых регионах европейской части России продолжаются половодья

В частности, речь идет о Московской, Рязанской, Калужской и Воронежской областях.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Превышение отметки выхода воды на пойму сохраняется в нескольких регионах европейской части России. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Повышается уровень воды до 0,7 м за сутки на реках центра Европейской территории: Московская, Рязанская, Калужская, Воронежская, Смоленская, Брянская, Орловская области», — сказала Паршина.

Она добавила, что половодья продолжаются на реках Тамбовской, Волгоградской, Свердловской областей, Башкортостана и Приморского края. Также неблагоприятные явления до 26 марта прогнозируются в ЛНР на реке Айдар.