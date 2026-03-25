СМИ: Соединенные Штаты потребовали от Ирана демонтировать ядерный потенциал

Соединенные Штаты в плане по выходу из конфликта из 15 пунктов потребовали от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и взять обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. Об этом сообщил израильский 12-й канал.
— Требования Штатов к Ирану: Тегеран должен демонтировать свой ядерный потенциал и взять на себя обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. В Иране не будет обогащения урана, — заявил канал, ссылаясь на западный источник.
Также Соединенные Штаты потребовали, чтобы Иран передал МАГАТЭ свои запасы из 450 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов, и демонтировал ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. МАГАТЭ должен быть предоставлен доступ, прозрачность и контроль на территории Ирана.
Кроме того, Тегеран должен прекратить якобы финансирование и вооружение региональных группировок и руководство над ними.
Еще США настаивают, чтобы Ормузский пролив оставался открытым и функционировал как свободный морской коридор. Также имеется требование ограничить ракетную программу Ирана в плане дальности и количества, а дальнейшее использование ракет ограничить самообороной.
Взамен Тегеран может получить отмену всех санкций против него, американскую помощь в развитии гражданской ядерной программы, в том числе на АЭС «Бушер», и отмену механизма возврата санкций.
Министерство войны США планирует развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. Об этом 24 марта сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников.