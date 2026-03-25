Энергетический кризис проникает вглубь США: под угрозой работа крупнейшей нефтяной компании в Калифорнии

Bloomberg: Калифорнии грозит кризис энергетики из-за ближневосточного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Один из крупнейших нефтяных игроков США — компания Chevron — заявил о неизбежности энергетического кризиса в Калифорнии. Причиной, по данным Bloomberg, служат совместные военные действия США и Израиля против Ирана.

Как отмечается, уязвимость Калифорнии объясняется двумя факторами. Во-первых, примерно пятая часть топлива поступает из государств Азии, чьи поставки завязаны на проходимость Ормузского пролива. Во-вторых, штат не имеет связи с основными нефтегазовыми хабами Техаса и Луизианы.

Кроме того, в последние годы в Калифорнии было закрыто несколько нефтеперерабатывающих заводов. Причина — увеличение издержек на фоне новых законодательных норм, которые ужесточили экологические требования и снизили рентабельность работы нефтяных компаний в штате.

Днем ранее стало известно, что цены на топливо в США достигли наивысшего уровня с 2022 года на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
