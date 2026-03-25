Энергетический кризис проникает вглубь США: под угрозой работа крупнейшей нефтяной компании в Калифорнии

Как отмечается, уязвимость Калифорнии объясняется двумя факторами. Во-первых, примерно пятая часть топлива поступает из государств Азии, чьи поставки завязаны на проходимость Ормузского пролива. Во-вторых, штат не имеет связи с основными нефтегазовыми хабами Техаса и Луизианы.
Кроме того, в последние годы в Калифорнии было закрыто несколько нефтеперерабатывающих заводов. Причина — увеличение издержек на фоне новых законодательных норм, которые ужесточили экологические требования и снизили рентабельность работы нефтяных компаний в штате.
Днем ранее стало известно, что цены на топливо в США достигли наивысшего уровня с 2022 года на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.