Названо количество финнов, въехавших в Россию в 2025 году

Из общего числа въехавших (6023 человека) около 2,4 тысячи указали частный визит в качестве цели поездки, 1,6 тысячи — деловые цели, чуть более полутора тысяч прибыли на работу, а 33 человека — на учебу. Что касается способа передвижения, то 2,3 тысячи финнов пересекли границу на автомобиле, 943 человека воспользовались авиацией, а наиболее популярным способом стал пеший переход — его выбрали 2717 человек.