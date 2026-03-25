Названо количество финнов, въехавших в Россию в 2025 году

Согласно статистическим данным, проанализированным РИА Новости, в 2025 году российско-финляндскую границу пересекли более шести тысяч граждан Финляндии. Примечательно, что это произошло в условиях, когда сама Финляндия приняла решение о закрытии границы с Россией на неопределенный срок.
Из общего числа въехавших (6023 человека) около 2,4 тысячи указали частный визит в качестве цели поездки, 1,6 тысячи — деловые цели, чуть более полутора тысяч прибыли на работу, а 33 человека — на учебу. Что касается способа передвижения, то 2,3 тысячи финнов пересекли границу на автомобиле, 943 человека воспользовались авиацией, а наиболее популярным способом стал пеший переход — его выбрали 2717 человек.
Напомним, что ограничения на пересечение границы Финляндия начала вводить с ноября 2023 года. Официальный Хельсинки связывал это с необходимостью пресечь неконтролируемый поток беженцев из третьих стран, обвиняя российскую сторону в якобы намеренном направлении просителей убежища к пунктам пропуска.
Ранее сообщалось, что в Финляндии жестко высказались о последствиях отсутствия диалога Хельсинки и Москвы.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.