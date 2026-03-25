План США по выходу из конфликта с Ираном: раскрыты требования Вашингтона

По данным издания, США требуют от Ирана прекратить обогащение урана на своей территории. Тегеран должен передать МАГАТЭ свои запасы и уничтожить ядерные объекты. Агентство должно получить полный контроль на территории Ирана.
США настаивают на сохранении свободного морского коридора в Ормузском проливе. Газета пишет, что Вашингтон требует ограничить иранскую ракетную программу, оставив только ракеты для самообороны.
В ответ Иран якобы может получить отмену всех международных санкций. Издание отмечает, что Вашингтон поможет Тегерану в развитии гражданской ядерной программы, включая атомную станцию в Бушере.
Ранее Иран выдвинул условия для начала процесса завершения войны на Ближнем Востоке. Экс-руководитель КСИР Мохсен Резаи уточнил, что США должны выплатить компенсации и вывести войска из Персидского залива. Иран требует стопроцентных гарантий безопасности на будущее.