План США по выходу из конфликта с Ираном: раскрыты требования Вашингтона

Times of Israel: США требуют от Ирана демонтажа ядерного потенциала.

Источник: Комсомольская правда

США в своем плане по выходу из конфликта требуют от Ирана демонтировать ядерный потенциал и обязаться никогда не стремиться к разработке ядерного оружия. Об этом сообщает Times of Israel.

По данным издания, США требуют от Ирана прекратить обогащение урана на своей территории. Тегеран должен передать МАГАТЭ свои запасы и уничтожить ядерные объекты. Агентство должно получить полный контроль на территории Ирана.

США настаивают на сохранении свободного морского коридора в Ормузском проливе. Газета пишет, что Вашингтон требует ограничить иранскую ракетную программу, оставив только ракеты для самообороны.

В ответ Иран якобы может получить отмену всех международных санкций. Издание отмечает, что Вашингтон поможет Тегерану в развитии гражданской ядерной программы, включая атомную станцию в Бушере.

Ранее Иран выдвинул условия для начала процесса завершения войны на Ближнем Востоке. Экс-руководитель КСИР Мохсен Резаи уточнил, что США должны выплатить компенсации и вывести войска из Персидского залива. Иран требует стопроцентных гарантий безопасности на будущее.

