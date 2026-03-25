Россиянам рассказали о судьбе VPN в России: что известно

Депутат Горелкин: в России не будет полного запрета VPN.

Источник: Комсомольская правда

Полного запрета VPN в России не планируется. Однако Роскомнадзор будет точечно ограничивать доступ к сервисам, работающим в обход закона. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат ГД Антон Горелкин.

«Поэтому, конечно, запрет VPN-сервисов крайне негативно повлияет на развитие нашей цифровой экономики», — сказал собеседник агентства.

Парламентарий также подчеркнул, что российские власти намерены сохранить практику точечной блокировки сервисов, используемых для доступа к деструктивному контенту.

Горлекин также добавил, что VPN, соблюдающие российские законы, остаются важным корпоративным инструментом для защиты данных и туннелирования трафика, и ничего более эффективного в бизнес-среде пока не изобретено.

В свою очередь аналитик Игорь Бедеров предрек Telegram жесткие ограничения вместо полной блокировки.