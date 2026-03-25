Небензя: РФ выступает за мирный процесс по Палестине на правовой основе

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация поддерживает возобновление мирного процесса по Палестине, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Он уточнил, что речь идёт о мирном процессе на «общепризнанной международной правовой основе».

«Мы вступаем за возобновление мирного процесса на общепризнанной международной правовой основе, включая двугосударственную форму с целью создания независимого и жизнеспособного государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — сказал Небензя.

Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.

Он отметил, что РФ не видит выполнения мирного плана Соединённых Штатов по Газе.

«Вместе с тем отсутствие прогресса в реализации плана, в том числе отсутствие понимания по Международным стабилизационным силам, по выводу из сектора израильских военных и передаче власти ПНА, может привести к очередному витку вооружённого конфликта», — заявил Небензя.

Кроме того, он подчеркнул, что Израилю следует «обеспечить сохранение исторического и юридического статуса-кво святых мест Иерусалима».

Ранее Небензя заявил, что эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности.

