Небензя: РФ выступает за мирный процесс по Палестине на правовой основе

Российская Федерация поддерживает возобновление мирного процесса по Палестине, заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он уточнил, что речь идёт о мирном процессе на «общепризнанной международной правовой основе».
«Мы вступаем за возобновление мирного процесса на общепризнанной международной правовой основе, включая двугосударственную форму с целью создания независимого и жизнеспособного государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — сказал Небензя.
Комментарий прозвучал в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что РФ не видит выполнения мирного плана Соединённых Штатов по Газе.
«Вместе с тем отсутствие прогресса в реализации плана, в том числе отсутствие понимания по Международным стабилизационным силам, по выводу из сектора израильских военных и передаче власти ПНА, может привести к очередному витку вооружённого конфликта», — заявил Небензя.
Кроме того, он подчеркнул, что Израилю следует «обеспечить сохранение исторического и юридического статуса-кво святых мест Иерусалима».
Ранее Небензя заявил, что эскалация вокруг Ирана угрожает ядерной безопасности.