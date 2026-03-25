«Локомотив» обыграл «Спартак» в стартовом матче плей-офф КХЛ

Ранее казанский «Ак Барс» выиграл у «Трактора» в первом матче плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. За казанскую команду отличились Алексей Пустозёров и Нейтан Тодд, а победную шайбу в дополнительный период забросил Александр Барабанов. У челябинского клуба оба гола записал на свой счёт Виталий Кравцов. Матч прошёл на площадке «Ак Барса».