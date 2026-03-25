«Локомотив» обыграл «Спартак» в стартовом матче плей-офф КХЛ

В составе ярославской команды отличились Александр Радулов, Георгий Иванов, Рихард Паник, Мартин Гернат и Никита Кирьянов. У «Спартака» шайбы забросили Демид Мансуров, Даниил Гутик и Егор Филин. Гутик реализовал большинство, при этом команда не использовала численное преимущество в ряде предыдущих матчей регулярного чемпионата.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1−0 в пользу «Локомотива». Следующий матч противостояния пройдёт 26 марта в Ярославле.
По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, «Спартак» завершил турнир на восьмой позиции. Ярославский клуб подходит к плей-офф в статусе действующего обладателя Кубка Гагарина.
Ранее казанский «Ак Барс» выиграл у «Трактора» в первом матче плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2. За казанскую команду отличились Алексей Пустозёров и Нейтан Тодд, а победную шайбу в дополнительный период забросил Александр Барабанов. У челябинского клуба оба гола записал на свой счёт Виталий Кравцов. Матч прошёл на площадке «Ак Барса».
