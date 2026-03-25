Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-госсекретарь США Блинкен назвал хоккеиста Третьяка кумиром детства

Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на дискуссии в Институте политики при Гарвардской школе Кеннеди, признался, что в детстве его кумиром был выдающийся советский хоккеист Владислав Третьяк.

Экс-госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на дискуссии в Институте политики при Гарвардской школе Кеннеди, признался, что в детстве его кумиром был выдающийся советский хоккеист Владислав Третьяк.

«Моим кумиром в детстве на самом деле был российский игрок по фамилии Третьяк», — сказал Блинкен.

По его словам, Третьяк, вероятно, был величайшим вратарем своей эпохи.

Владислав Третьяк — легендарный голкипер, долгое время защищавший ворота московского ЦСКА и сборной СССР. На его счету три золотые олимпийские медали, десять титулов чемпиона мира и девять — чемпиона Европы. В 1989 году его имя было занесено в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Позже Международная федерация хоккея назвала его лучшим игроком XX века и также включила в свой Зал славы. С апреля 2006 года Третьяк является президентом Федерации хоккея России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

