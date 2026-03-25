Экс-госсекретарь США Блинкен назвал хоккеиста Третьяка кумиром детства

Владислав Третьяк — легендарный голкипер, долгое время защищавший ворота московского ЦСКА и сборной СССР. На его счету три золотые олимпийские медали, десять титулов чемпиона мира и девять — чемпиона Европы. В 1989 году его имя было занесено в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Позже Международная федерация хоккея назвала его лучшим игроком XX века и также включила в свой Зал славы. С апреля 2006 года Третьяк является президентом Федерации хоккея России.