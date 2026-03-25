«С днем рождения, мужчина!»: Стас Пьеха показал своего 12-летнего сына

Певец Стас Пьеха показал своего 12-летнего сына Петра в день его рождения. Он посвятил наследнику пост в социальной сети, опубликовав снимки с ним.
— Петр, любимый мой сын, тебе сегодня 12, и в это сложно поверить. Жду тебя в гости, думаю о тебе и о твоем творческом выборе пути, горжусь твоими успехами и всегда готов прийти на помощь! С днем рождения, Мужчина! Газуй и не оглядывайся назад! Ты умный, сильный и добрый парень! У тебя все будет замечательно, — написал артист.
Петр родился в браке певца с моделью Наталией Горчаковой. Супруги расстались через год после рождения сына.
Ранее Стас Пьеха рассказал, как переживал болезненные расставания и почему ему пришлось обращаться к помощи психолога. Он признался, что первые проблемы в личной жизни в молодости принесли ему много боли. Несмотря на опыт, 45-летний артист не считает себя знатоком женщин. Он признался, что до сих пор не до конца понимает, чего они хотят, но кое-какие выводы сделал.
Певец признавался, что хотел бы найти новую любовь, но с возрастом это делать все сложнее.