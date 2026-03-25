Мошенники тайно заражают гаджеты россиян шпионскими программами

Ранее Life.ru писал, что у россиян массово выходят из строя iPhone из-за ночной зарядки с включённым VPN. Если раньше пользователи отключали сервисы обхода блокировок на ночь, то теперь, опасаясь пропустить важные сообщения, оставляют VPN активными круглосуточно. Большинство таких приложений не оптимизированы под iOS, из-за чего шифрование трафика перегружает процессор. В сочетании с беспроводной зарядкой и дешёвым чехлом, который не отводит тепло, устройство перегревается. Срабатывает защита от перегрева — iPhone отключается. В некоторых случаях перегрев приводит к короткому замыканию, и ремонт обходится очень дорого.