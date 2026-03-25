Мошенники тайно заражают гаджеты россиян шпионскими программами

Мошенники начали незаметно для владельцев устанавливать на гаджеты шпионские программы. Выявить факт слежки можно с помощью антивирусов или специальных приложений, сообщила ТАСС заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением. В последнее время такие шпионские программы для владельца гаджета даже незаметны — они почти не занимают память. Их загрузка происходит в фоновом автоматическом режиме, и они не требуют разрешений доступа. Обнаружить такую программу могут только антивирусы и защитные приложения», — уточнила эксперт.

Объектом слежки может стать любое устройство с интернетом или Bluetooth. Чтобы собрать информацию о потенциальной жертве, злоумышленнику не обязательно «слышать» объект. Даже пассивное сканирование подключений раскрывает массу приватных данных.

Специалист призвала владельцев гаджетов быть бдительными: отслеживать подозрительную активность устройств, при признаках взлома отключать их от питания и интернета, менять пароли, а также своевременно обновлять ПО, приложения и средства защиты.

Ранее Life.ru писал, что у россиян массово выходят из строя iPhone из-за ночной зарядки с включённым VPN. Если раньше пользователи отключали сервисы обхода блокировок на ночь, то теперь, опасаясь пропустить важные сообщения, оставляют VPN активными круглосуточно. Большинство таких приложений не оптимизированы под iOS, из-за чего шифрование трафика перегружает процессор. В сочетании с беспроводной зарядкой и дешёвым чехлом, который не отводит тепло, устройство перегревается. Срабатывает защита от перегрева — iPhone отключается. В некоторых случаях перегрев приводит к короткому замыканию, и ремонт обходится очень дорого.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.