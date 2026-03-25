В России ускорили переработку коры в углеродные сорбенты

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сократили вдвое время переработки древесных отходов в углеродные сорбенты для очистки стоков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПНИПУ.
Кора и опилки скапливаются на целлюлозно-бумажных предприятиях и представляют собой проблемные отходы: в местах складирования они постепенно разлагаются, выделяя газы и загрязняя поверхностные и подземные воды. Их переработка в сорбенты требует многоступенчатой обработки, что делает ее невыгодной, поэтому чаще всего кору и опилки сжигают в специальных печах для получения энергии.
«Ученые ПНИПУ предложили новый, экономичный способ переработки коры в углеродный сорбент и впервые провели его испытания. Время обработки сырья сокращается вдвое. Полученный материал по сорбционным свойствам и пористой структуре сравним с популярными коммерческими аналогами. Он может быть востребован для очистки сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве», — сообщили ТАСС в вузе.
Традиционный способ переработки предполагает нагрев сырья без доступа к воздуху (пиролиз) и обработку паром. Авторы предложили более быстрый путь. Для переработки кору измельчают, обрабатывают раствором фосфорной кислоты и запускают этап пиролиза.
«Особенностью конечного продукта стало высокое содержание фосфора и микроэлементов, которые позволяют использовать его не только для очистки, но и в качестве удобрения, повышающего плодородие почвы, например, для восстановления нарушенных земель», — уточнили в университете.
Новый метод может быть реализован непосредственно на целлюлозно-бумажных предприятиях, которые из собственных отходов смогут создавать сорбенты и применять их для очистки воды и выбросов, а также в качестве удобрений.