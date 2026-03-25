В России ускорили переработку коры в углеродные сорбенты

Кора и опилки скапливаются на целлюлозно-бумажных предприятиях и представляют собой проблемные отходы: в местах складирования они постепенно разлагаются, выделяя газы и загрязняя поверхностные и подземные воды. Их переработка в сорбенты требует многоступенчатой обработки, что делает ее невыгодной, поэтому чаще всего кору и опилки сжигают в специальных печах для получения энергии.