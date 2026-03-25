CNN: Иран предпочитает Вэнса в качестве переговорщика вместо Уиткоффа

Иранская сторона якобы сообщила Соединённым Штатам о своём нежелании взаимодействовать со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнерои, информирует телеканал CNN.
По словам источников, Иран якобы хочет вести диалог с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
«Представители Ирана дали понять администрации Трампа, что не желают возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и предпочли бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Иран якобы с помощью «закрытых каналов» выразил Соединённым Штатам своё недоверие Уиткоффу и Кушнеру из-за «провала предыдущих контактов».
«Вэнс, в отличие от них и госсекретаря Рубио, воспринимается иранской стороной как фигура, более заинтересованная в скорейшем прекращении конфликта», — рассказали источники.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, стороны провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры.
В Иране опровергли эти слова и заявили, что Трамп с помощью перемирия хочет снизить цены на энергоносители.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты передали иранской стороне план из 15 пунктов по выходу из конфликта на Ближнем Востоке.