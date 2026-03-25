В ФАС предупредили о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

Ранее Life.ru писал, что в одной из московских пекарен появился в продаже пасхальный кулич «Кремлёвский» по невероятной цене в 100 тысяч рублей. Этот четырёхкилограммовый кулич выделяется своим уникальным оформлением — его верхушку венчает миниатюрная копия храма Василия Блаженного. Для сравнения, пекарня предлагает и более доступные куличи весом 750 граммов по цене 4700−5300 рублей.