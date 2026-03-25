Эксперт: Мошенники стали тайно заражать гаджеты россиян шпионскими софтом

Мошенники начали тайно заражать гаджеты россиян шпионскими софтом. Об этом сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
По ее словам, доказать факт слежки могут только антивирусы или защитные программы.
— Чаще умных колонок аферисты используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая их специальным вредоносным программным обеспечением, — цитирует эксперта ТАСС.
Шпионские программы почти незаметны для владельцев телефонов: они мало весят, загружаются автоматически и не требуют разрешений доступа. Обычное пассивное сканирование подключений в течении нескольких недель может раскрыть массу приватных данных пользователей, отметила Пожарская.
Она порекомендовала пользователям следить за подозрительной активностью, отключать гаджет от интернета и питания при появлении подозрений на взлом. Также эксперт посоветовала обновлять пароли от аккаунтов и программное обеспечение, которое обеспечивает защиту, сказано в статье.
