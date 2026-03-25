Мошенники заражают гаджеты россиян: как шпионское ПО появляется на устройствах

Мошенники начали устанавливать шпионские программы на гаджеты без ведома россиян. Об этом сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.
«Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением», — сказала эксперт в интервью ТАСС.
Пожарская пояснила, что эти программы почти не занимают памяти, загружаются автоматически и не требуют разрешений доступа. Обнаружить их можно только с помощью антивирусов и защитных приложений.
По словам эксперта, для слежки могут быть использованы любые устройства, подключенные к интернету или использующие Bluetooth. Даже пассивное сканирование подключений на протяжении нескольких недель может раскрыть много приватной информации.
