Мошенники заражают гаджеты россиян: как шпионское ПО появляется на устройствах

Эксперт Пожарская: мошенники тайно заражают гаджеты россиян шпионским ПО.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали устанавливать шпионские программы на гаджеты без ведома россиян. Об этом сообщила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Чаще умных колонок злоумышленники используют для наблюдения смартфоны, планшеты и компьютеры, заражая эти устройства специальным вредоносным программным обеспечением», — сказала эксперт в интервью ТАСС.

Пожарская пояснила, что эти программы почти не занимают памяти, загружаются автоматически и не требуют разрешений доступа. Обнаружить их можно только с помощью антивирусов и защитных приложений.

По словам эксперта, для слежки могут быть использованы любые устройства, подключенные к интернету или использующие Bluetooth. Даже пассивное сканирование подключений на протяжении нескольких недель может раскрыть много приватной информации.

Ранее KP.RU сообщал, что все входящие сообщения в Telegram с предложением скачать программу являются уловкой мошенников. IT-эксперт Герман Клименко порекомендовал для защиты от взлома и спама изменить настройки конфиденциальности своих аккаунтов.