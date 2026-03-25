Аэропорт Кувейта атаковали БПЛА, загорелся топливный резервуар

В международном аэропорту Кувейта после атаки нескольких беспилотников загорелся топливный резервуар. Информацию подтвердили в главном управлении гражданской авиации эмирата.
«Беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта, вызвав пожар на объекте», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в результате инцидента аэропорту был нанесен материальный ущерб. По предварительным данным, жертв нет.
Из-за падения обломков после перехвата в Кувейте оказались повреждены семь линий электропередачи. В результате, как заявила представитель профильного министерства Фатыма аль-Хайят, несколько районов страны остались без света.
До этого в Кувейте были повреждены несколько военных самолетов США. Президент США Дональд Трамп назвал «мелкой неурядицей» ЧП со сбитыми Кувейтом тремя американскими истребителями.