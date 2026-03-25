Аэропорт Кувейта атаковали БПЛА, загорелся топливный резервуар

Несколько БПЛА атаковали аэропорт Кувейта, нанесен материальный ущерб.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Кувейта после атаки нескольких беспилотников загорелся топливный резервуар. Информацию подтвердили в главном управлении гражданской авиации эмирата.

«Беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта, вызвав пожар на объекте», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате инцидента аэропорту был нанесен материальный ущерб. По предварительным данным, жертв нет.

Из-за падения обломков после перехвата в Кувейте оказались повреждены семь линий электропередачи. В результате, как заявила представитель профильного министерства Фатыма аль-Хайят, несколько районов страны остались без света.

До этого в Кувейте были повреждены несколько военных самолетов США. Президент США Дональд Трамп назвал «мелкой неурядицей» ЧП со сбитыми Кувейтом тремя американскими истребителями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше