Минздрав назвал цену уникального лечения по ОМС пациентов с болезнями сердца

В 2025 году стоимость превышала 11 млн рублей.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Стоимость уникального лечения по ОМС за одного пациента с болезнью сердца превышала в России в 2025 году 11 млн рублей. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год», с которым ознакомился ТАСС.

«В 2025 году отмечается увеличение средней стоимости случаев специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной федеральными медицинскими организациями, что обусловлено следующими факторами: увеличением объемов высокотехнологичной медицинской помощи с использованием ряда уникальных методов лечения, применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и трансплантации органов, со стоимостью одного случая от 1 574,1 тыс. рублей до 11 067,4 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Из документа также следует, что в 2025 году доходы бюджета Фонда по сравнению с 2024 годом увеличились на 577 071,8 млн рублей, или на 14,9%. Расходы бюджета Фонда за тот же период увеличились на 477 318,0 млн рублей, или на 12,3%.