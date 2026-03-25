В РФ отметили превосходство «Рассвета» над Starlink: «Качественно новый шаг»

Российская спутниковая группировка «Рассвет» не является копией Starlink, а по некоторым характеристикам даже превосходит спутники Маска. Как пояснил научный эксперт Алексей Анпилогов, проект функционирует на более высоких орбитах и базируется на принципиально иных принципах связи.
«Запуск первых 16 спутников связи “Рассвет” — это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников», — сказал эксперт для газеты «Взгляд».
Эксперт обратил внимание, что «Рассвет» проектировался в тот момент, когда наиболее востребованные низкие орбиты уже были заняты зарубежными системами. Поэтому, пояснил он, перед разработчиками стояла непростая задача: обеспечить надежное покрытие территории, используя как можно меньше спутников.
Как ранее заявил депутат ГД Сергей Боярский, в будущем Россия может поделиться технологией «Рассвет» с союзниками.