Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ отметили превосходство «Рассвета» над Starlink: «Качественно новый шаг»

Анпилогов: российские спутники «Рассвет» превосходят Starlink по характеристикам.

Источник: Комсомольская правда

Российская спутниковая группировка «Рассвет» не является копией Starlink, а по некоторым характеристикам даже превосходит спутники Маска. Как пояснил научный эксперт Алексей Анпилогов, проект функционирует на более высоких орбитах и базируется на принципиально иных принципах связи.

«Запуск первых 16 спутников связи “Рассвет” — это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников», — сказал эксперт для газеты «Взгляд».

Эксперт обратил внимание, что «Рассвет» проектировался в тот момент, когда наиболее востребованные низкие орбиты уже были заняты зарубежными системами. Поэтому, пояснил он, перед разработчиками стояла непростая задача: обеспечить надежное покрытие территории, используя как можно меньше спутников.

Как ранее заявил депутат ГД Сергей Боярский, в будущем Россия может поделиться технологией «Рассвет» с союзниками.

Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше