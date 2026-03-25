Музыкант Борис Гребенщиков получил гражданство Британии

Напомним, в октябре суд в Санкт-Петербурге наложил штраф на Гребенщикова в размере 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Музыканта привлекли к административной ответственности по статье за распространение материала в Сети без указания на статус иноагента.