Музыкант Борис Гребенщиков получил гражданство Британии

Иноагент Борис Гребенщиков получил паспорт Британии спустя три года после открытия своей компании в Соединённом Королевстве.

Источник: Аргументы и факты

Музыкант Борис Гребенщиков*, который уехал из России сразу после начала спецоперации, получил гражданство Британии, следует из данных британского реестра отчетности компаний.

Согласно этим данным, в декабре 2022 года певец вместе с его супругой Ириной учредил в Соединённом Королевстве компанию BG PLUS LLP. При этом в учредительных документах они указали, что являются российскими гражданами.

16 марта 2026 года компания обновила информацию в реестре, изменив персональные данные своих владельцев. В двух отдельных уведомлениях сказано, что Гребенщиков и его супруга получили британские паспорта.

Напомним, в октябре суд в Санкт-Петербурге наложил штраф на Гребенщикова в размере 40 тысяч рублей за нарушение правил деятельности иностранного агента. Музыканта привлекли к административной ответственности по статье за распространение материала в Сети без указания на статус иноагента.

* Признан в России иностранным агентом.