Дочент Гиринский: Россияне могут получить 350 тысяч рублей, оформив соцконтракт

Граждане РФ могут получить до 350 тысяч рублей, оформив социальный контракт с государством для ведения предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
— Средства по контракту могут быть выданы до 350 тысяч рублей на предпринимательские цели и до 200 тысяч рублей на ведение личного подсобного хозяйства, — цитирует его РИА Новости.
Такой контракт предоставляется малоимущим россиянам и семьям, чей среднедушевой доход по не зависящим от них причинам ниже прожиточного минимума в регионе.
По словам доцента, период действия соцконтракта может варьироваться в зависимости от цели. Чаще всего срок составляет от трех месяцев до года. Соцконтракт является инструментом улучшения финансового положения россиян при условии документально подтвержденной необходимости в этом, отметил Гиринский в беседе с агентством.
23 марта президент РФ Владимир Путин утвердил поправки к пенсионному законодательству, которые расширяют финансовые права россиян. Отныне граждане смогут получать доход от инвестиций, которые приносят их страховые взносы в период временного размещения.