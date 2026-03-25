В России стартует приемная кампания в первый класс: что важно знать

Во всех российских школах не позднее 1 апреля начнется приемная кампания в первый класс. 1 сентября впервые за парты сядут больше 1,5 миллиона ребятишек. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
«Необходимые документы можно подать лично в учебное заведение или направить почтой с уведомлением о вручении», — напомнили в ведомстве.
Уточняется, что, кроме личного визита в школу или направления документов почтой, заявление и пакет документов можно подать и через «Госуслуги». Первоочередниками при приеме по-прежнему остались дети, «прикрепленные» к учебному заведению по проживанию, и льготники. На сайте Минпросвещения имеется полный список этих категорий.
Первая волна подачи документов закончится 30 июля. А с 6 июля до 5 сентября продлится второй этап. В эту волну подать документы можно независимо от прописки. Решающее значение будет иметь наличие свободных мест в школе.
