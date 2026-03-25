Тайный завод НАТО разнесли в Полтаве: главная новость СВО 25 марта

Завод «Знамя» ВСУ поразили в Полтаве. На предприятии производят компоненты для БПЛА и ракет. Эксперт Михайлов назвал главные цели для ударов.

В ночь на 24 марта Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по объектам в Полтаве, применив как беспилотники «Герань», так и баллистические ракеты. Главной целью атаки, по словам военного эксперта Евгения Михайлова, стал бывший завод «Знамя», используемый ВСУ для производства компонентов беспилотников и ракет.

«Ударили по бывшему заводу “Знамя”, где, насколько я понимаю, собирали определенные компоненты для украинских ракет и дронов. Это была самая главная цель», — сказал Михайлова aif.ru.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев уточнил, что объект функционирует как узел для складов военной продукции, размещения личного состава, а также настройки навигационных приборов и систем связи для БПЛА. По его данным, прилет сопровождался мощной детонацией и пожаром.

Михайлов отметил, что удары по Полтаве наносятся точечно — при появлении информации о важных военных мероприятиях или скоплении сил противника. Ранее удары уже наносились по военному училищу, где находилась «элита украинских военных», а также по местам дислокации наемников и специалистов НАТО.

Комментируя выбор целей, Михайлов добавил, что сама Полтава в последнее время редко фигурирует как источник обстрелов российской территории.

«Основные угрозы исходят из Сум, Харькова и Днепропетровска, откуда противник запускает дроны и ракеты, в том числе Storm Shadow», — подытожил военный эксперт.

