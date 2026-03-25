В ГД рассказали о штрафах за громкую музыку из машины в ночное время

«Если громкая музыка играет в ночное время — с 23:00 до 07:00 в будни, с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники, вступают в силу законы о тишине. Нарушение покоя граждан квалифицируется как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. В этом случае замеров шума не требуется, достаточно фиксации факта. Штраф для граждан — от 500 до 1 тыс. рублей, а при неповиновении требованиям полиции — до 2,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток», — рассказал депутат.
Также штраф может быть назначен за превышение уровня шума выхлопной системы — в размере до 500 рублей, Однако для этого нужны специальные замеры шумомером, а при недостатке таких приборов у ГИБДД на практике эти замеры проводят редко.
«Если около вашего дома каждую ночь гоняют или слушают музыку — не терпите. Снимайте на телефон, записывайте номера, объединяйтесь с соседями, пишите коллективные жалобы. Без обращений граждан рейды останутся редкими, а штрафы символическими. Ваша активность — главный рычаг. Не молчите. Ваш голос услышат», — подчеркнул парламентарий.
По словам Свищева, при нарушении необходимо снять на фото или видео, на которых виден номер автомобиля, слышен уровень шума и видно время и место. Если шумят ночью — то нужно указать это в описании. Затем следует вызвать наряд полиции. Если нарушитель уехал, то направить материалы в ГИБДД через официальный сайт ведомства. Депутат отметил, что коллективные жалобы рассматриваются быстрее. Но если полиция бездействует, то можно направить жалобу в прокуратуру, чтобы та провела проверку и обязала ГИБДД принять меры.