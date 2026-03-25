В ГД рассказали о штрафах за громкую музыку из машины в ночное время

По словам Свищева, при нарушении необходимо снять на фото или видео, на которых виден номер автомобиля, слышен уровень шума и видно время и место. Если шумят ночью — то нужно указать это в описании. Затем следует вызвать наряд полиции. Если нарушитель уехал, то направить материалы в ГИБДД через официальный сайт ведомства. Депутат отметил, что коллективные жалобы рассматриваются быстрее. Но если полиция бездействует, то можно направить жалобу в прокуратуру, чтобы та провела проверку и обязала ГИБДД принять меры.