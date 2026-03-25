Гребенщиков* получил гражданство Великобритании спустя более 3 лет за рубежом

Ранее адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила об отсутствии российского гражданства у певицы Анны Седоковой. По её словам, артистка продолжает оставаться гражданкой Украины, несмотря на многолетнюю работу и доходы в России. Гаврилова отмечала, что этот факт вызывает вопросы на фоне публичной риторики самой Седоковой. Адвокат также указывала, что певица не присутствовала на судебном заседании по делу о разделе имущества, сославшись на гастроли. По её мнению, сложившаяся ситуация усиливает конфликт между сторонами и придаёт делу дополнительный резонанс.