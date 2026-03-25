В Якутии досрочно прекратили полномочия депутата Иванова*

Ил Тумэн представил проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Иванова*

Источник: Комсомольская правда

Парламент Якутии принял проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Иванова*. Об этом сообщает ТАСС.

Решение поддержали 53 депутата, двое высказались против, трое воздержались.

Сам Иванов на заседании отсутствовал. В пресс-службе парламента пояснили, что ему было сообщено о невозможности участвовать в заседании согласно положениям Федерального закона о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием.

27 февраля Министерство юстиции России внесло Иванова* в реестр иностранных агентов.

Накануне суд признал экстремистским объединением как самого бизнесмена Александра Галицкого*, так и основанный им фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс»**, запретив их деятельность на территории России.

* — Признан в РФ иностранным агентом.

** — Признано экстремистским объединением и запрещено в РФ.