В Якутии досрочно прекратили полномочия депутата Иванова*

Парламент Якутии принял проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Иванова*. Об этом сообщает ТАСС.
Решение поддержали 53 депутата, двое высказались против, трое воздержались.
Сам Иванов на заседании отсутствовал. В пресс-службе парламента пояснили, что ему было сообщено о невозможности участвовать в заседании согласно положениям Федерального закона о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием.
27 февраля Министерство юстиции России внесло Иванова* в реестр иностранных агентов.
Накануне суд признал экстремистским объединением как самого бизнесмена Александра Галицкого*, так и основанный им фонд «Алмаз Кэпитал Партнерс»**, запретив их деятельность на территории России.
* — Признан в РФ иностранным агентом.
** — Признано экстремистским объединением и запрещено в РФ.