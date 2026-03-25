Огненная буря по всей Украине: ракеты и БПЛА вмиг поразили десятки целей

Взрывы гремели сразу в нескольких областях, но особое внимание военных экспертов и аналитиков приковано к Сумщине. Российская армия продолжает системную работу по уничтожению военной инфраструктуры противника, и, как выяснилось, география ударов выбрана не случайно. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов объяснил логику действий ВС РФ и рассказал aif.ru, какие именно объекты становятся приоритетными целями.
Ночная гроза: массированный удар по инфраструктуре.
По данным военных каналов и официальных сводок, минувшей ночью российские войска задействовали внушительный арсенал — десятки крылатых и баллистических ракет. Удары наносились не только по Сумской области, но и по объектам в Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областях. Целью стали предприятия военно-промышленного комплекса, а также военные аэродромы, что позже подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Однако почему именно Сумская область оказалась в фокусе особого внимания? Ответ кроется в тактике противника и особенностях местного ландшафта, которые украинские формирования пытаются использовать для террора мирных российских территорий.
Тактика противника: почему весна меняет расстановку сил.
В преддверии ночной атаки эксперт по БПЛА Максим Кондратьев обратил внимание на то, что пуски дронов по Ленинградской области осуществлялись именно с территории Сумской области. Этот факт подтверждает, что регион превратился в плацдарм для налетов на гражданские объекты.
Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил, что весенняя распутица и последующее потепление играют на руку противнику, но лишь до определенного момента.
«Если посмотреть на карту, то там можно увидеть большие холмы, большие площади лесных массивов. Весной эти склоны оголяются, дороги подсыхают, у противника появляется возможность для маневра. Артиллерийские подразделения ВСУ начинают кочевать с места на место и наносить удары по нашим территориям, не по войскам, а по мирным территориям, которые страдают больше всего… Мы их вылавливаем и уничтожаем, и создаем буферную зону».
Речь идет не просто о тактических успехах, а о создании безопасного периметра, который оградит мирные города и села от обстрелов.
Нервы армии: по чему бьют в первую очередь.
Ночные удары — это не хаотичные обстрелы, а тщательно спланированная работа по уничтожению ключевых элементов военной машины ВСУ. Генерал-майор Попов выделил три главные цели, которые попадают под прицел российских сил в Сумской области и на других направлениях.
Первое, что пытаются уничтожить российские военные — это мобильные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня. Противник активно использует тактику «кочевок», меняя позиции после каждого выстрела, чтобы избежать ответного огня. Однако, как подчеркивает эксперт, средства разведки позволяют выявлять и ликвидировать эти батареи, лишая ВСУ возможности обстреливать приграничные российские территории.
Вторая по значимости цель — это система управления войсками.
«Связь командных пунктов, их управление — это нервы армии, это система, которая позволяет маневрировать группам, хорошо ориентироваться и перебрасывать огневые средства, питание, боеприпасы», — подчеркнул Попов.
Уничтожение командных пунктов дезорганизует противника, лишая его возможности координировать действия подразделений. Без связи и управления даже самое современное оружие становится бесполезным.
Особое внимание уделяется тыловым объектам. По словам генерала, работа ведется по арсеналам, хранилищам горюче-смазочных материалов (ГСМ) и складам боеприпасов. Попов подчеркнул, что промедление в этом вопросе недопустимо.
«Если мы говорим про склады артиллерийского вооружения и ракет, то мы сразу их уничтожаем при обнаружении, потому что иначе эти боеприпасы ВСУ будут использовать для огневого налета на наши территории».
Кроме того, в зону поражения попадают посадочные площадки для боевых вертолетов, которые противник использует для поддержки своих наземных группировок.
Итоги ударов.
Удары по Сумской области и другим регионам стали очередным этапом реализации стратегии по созданию буферной зоны. Как отмечают военные аналитики, систематическое уничтожение артиллерии, складов и командных пунктов преследует две цели: снизить интенсивность обстрелов мирных населенных пунктов и подорвать боеспособность подразделений ВСУ в прифронтовой полосе.
Российское Министерство обороны подтвердило, что удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами достиг поставленных целей. Все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины были поражены. Работа по выявлению и уничтожению мобильных артиллерийских систем и пунктов управления продолжится, особенно в регионах, откуда фиксируются попытки атак на российскую территорию.