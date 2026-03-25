Разведка СБУ попала под удар в Днепропетровске, сообщило подполье

В Днепропетровской области произошло несколько взрывов. Под удар попали и высокопоставленные офицеры ВСУ. Чем они занимались в регионе — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Днепропетровской области зафиксировали появление высокопоставленных офицеров ВСУ. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал aif.ru, что украинские командиры контролируют на этом направлении.

Напомним, в Днепропетровской области произошло несколько взрывов. По информации пророссийского подполья, ночью зафиксировали минимум три удара в районе города Синельниково.

Лебедев уточнил, что под удар попала группа прибывших украинских военных. Предварительно, среди них были высокопоставленные офицеры. Боевиков эвакуировали на вертолетах.

«В регионе в целом много разных офицеров ВСУ, поскольку в паре десятков километров проходит линия боевых действий. Они отвечают за связь, беспилотники, есть артиллеристы, разведка СБУ», — пояснил Лебедев.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области ликвидировали одну из самых медийных фигур украинской пропаганды — снайпера ВСУ Ангелину Васильченко.

Уроженка Луганска была уничтожена в результате тщательно спланированной операции российских сил.