Индия готова увеличить поток трудовых мигрантов в Россию

Глава департамента миграционной политики и социального обеспечения Министерства иностранных дел Индии Прашант Пизе в интервью РИА Новости заявил о готовности страны увеличить поток трудовых мигрантов в Российскую Федерацию.
Однако, по его словам, этот процесс напрямую зависит от потребностей российской стороны.
Представитель индийского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в Индии существует множество квалифицированных специалистов, а также развитая сеть профессиональных учебных заведений. Более того, он отметил наличие институтов, которые готовят кадры специально для работы за рубежом.
Как пояснил Пизе, Нью-Дели готов оперативно закрывать любые квалификационные пробелы и направлять в Россию специалистов любого профиля, если в этом возникнет необходимость.
Ранее сообщалось, что первые трудовые мигранты из Шри-Ланки уже отправлены в Россию.
