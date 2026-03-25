Netflix: трансляцию концерта BTS посмотрели 18,4 млн человек

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Около 18,4 млн человек по всему миру посмотрели трансляцию первого с 2022 года концерта группы BTS на площадке Netflix. Об этом стриминговый сервис сообщает на своем сайте.
Отмечается, что столько зрителей посмотрели прямую трансляцию и ее запись в течение суток после события. Часовой концерт начался 21 марта в 20:00 по местному времени (14:00 мск). «Группа доказала, что их влияние стало только сильнее за время перерыва», — заявили в Netflix. Пауза в творческой активности музыкального коллектива связана с тем, что все его участники проходили срочную службу в рядах Вооруженных сил Республики Корея.
Американская платформа добавляет, что трансляция концерта оказалась на первом месте в чартах Netflix в 24 странах, а также вошла в десятку по популярности в 80 государствах. Ранее указывалось, что выступление музыкантов можно посмотреть в 190 странах. 27 марта ожидается релиз документального фильма о группе.
На сам бесплатный концерт в центр Сеула на площадь Кванхвамун, по оценкам столичной мэрии, пришло порядка 48 тыс. человек. По информации организаторов, включая лейбл Hybe, было примерно 104 тыс. зрителей. Власти ожидали в тот день до 260 тыс. человек.