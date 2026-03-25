В Константиновке начинается самое страшное: главная новость СВО 25 марта

Продолжаются интенсивные боевые действия в Константиновке в ДНР. Российские подразделения ведут бои в центральной части города, а также пробиваются в городскую черту со стороны поселка Бересток.
Как сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, наступательные действия поддерживает авиация, сбрасывающая на позиции противника фугасные авиабомбы ФАБ-3000.
Военно-политический эксперт Ян Гагин в беседе с aif.ru уточнил, что одним из ключевых узлов сопротивления ВСУ является электроподстанция, превращенная в мощный укрепленный пункт.
«Главная задача одна — взять под полный контроль Константиновку, тем более что там находится противник, которого следует уничтожить. Никакого выдавливания быть не должно», — заявил Гагин.
Военные аналитики отмечают ухудшение положения украинской группировки в городе. В частности, блогер Юрий Подоляка сообщил о переходе под контроль ВС РФ села Павловка, что открывает возможности для дальнейшего продвижения вдоль реки Казенный Торец и создания угрозы охвата константиновской группировки.
Весенняя распутица, по словам Гагина, пока сдерживает темпы наступления. «Сейчас действительно тяжело — и технике, и людям. Разумеется, когда немного подсохнет, действия, конечно, развернутся намного интенсивнее», — подытожил Гагин.