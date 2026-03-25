Синоптик Ильин: в конце марта в Москве может выпасть снег

Снег в Москве может растаять к концу марта, но в это же время ожидается снегопад, рассказал синоптик Ильин.

Источник: Аргументы и факты

В конце марта-начале апреля в Москве может выпасть снег, установится кратковременный снежный покров. Об этом aif.ru сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Что касается возможности снегопадов в Москве. Такая вероятность есть в период последних дней марта — начала апреля. К концу марта в Москве снег полностью сойдет, а после снегопада может установиться кратковременный снежный покров, невысокий. Проблем снег особо не создаст, но паники автолюбителям наведет», — отметил Ильин.

Синоптик также отметил, что к ближайшим выходным температура воздуха по ночам зафиксируется на положительных отметках.

«В выходные дни температура ночью придет к плюсу», — уточнил он.

Ранее офтальмолог Куренков объяснил, почему весной нужно носить солнцезащитные очки.