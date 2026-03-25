Риэлтор Шурыгин: люди стали уезжать из больших городов в малые из экономии

На фоне распространения удаленной работы и поддержки малых городов начал формироваться тренд на переселение из крупных городов в малые города и села. Подробнее об этом aif.ru рассказал президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.
«С точки зрения статистики внутренней миграции в России по‑прежнему доминирует центростремительный тренд: люди переезжают из сёл в малые города, из малых — в крупные, дальше в города‑миллионники, прежде всего Москву и Санкт‑Петербург», — сказал он, отметил, что формируется устойчивый отток населения с периферии в крупные городские центры.
Однако нишевый тренд на переселение части граждан в малые города и пригороды действительно существует, подчеркнул Шурыгин.
«На фоне развития удаленной занятости, логистики и государственной политики поддержки малых городов и исторических поселений формируется нишевый тренд “обратного движения” — переезд части горожан в малые города и пригороды.
Миграция из крупных городов в малые города и исторические поселения постепенно превращается в заметное явление: жители мегаполисов все чаще покупают дома в малых поселениях, пользуясь преимуществами более низких цен на недвижимость и более спокойной среды", — пояснил собеседник aif.ru.
Глава РГР уточнил, что особенно этот тренд заметен в формате пригородной субурбанизации: многие предпочитают дом или таунхаус в пригородах крупных городов, сохраняя при этом доступ к рынку труда мегаполиса за счет транспорта и цифровой инфраструктуры.
«Важно подчеркнуть: дешевизна недвижимости — не единственный и не главный фактор миграции. Люди оценивают качество среды, занятость, инфраструктуру, образование детей и медицинский сервис. Поэтому массовой “деурбанизации” из мегаполисов в села пока нет; есть точечная репатриация в малые города, усиление пригородов крупных центров и рост индивидуального жилищного строительства вокруг агломераций», — подытожил Шурыгин.
